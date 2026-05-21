Медик Мокрышева рассказала, что неправильный ЗОЖ может навредить репродуктивному здоровью

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Ивана Дедова Министерства здравоохранения России Наталья Мокрышева в интервью РИА «Новости» рассказала, что основы здорового питания, выбранные без учета индивидуальных особенностей организма, могут привести к потере жировой массы, которая имеет большое значение для репродуктивной системы.

По словам эксперта, современные методики здорового образа жизни иногда не соответствуют принципам правильного питания. Они могут привести не только к потере жировых запасов, но и к снижению мышечной массы и минерализации костей. Мокрышева подчеркнула, что важно соблюдать сбалансированный рацион в сочетании с физическими упражнениями, добавил «Ридус».

«Количество энергии, полученной организмом, должно соразмерно расходоваться», — отметила эксперт.