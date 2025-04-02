Медик Мартюшев-Поклад назвал устаревшим метод подсчета калорий для снижения веса

Подход к снижению веса путем простого подсчета калорий считается устаревшим, поскольку он игнорирует сложность процессов, регулирующих пищевое поведение, пищеварение и усвоение питательных веществ. Такое мнение выразил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад в беседе с « Известиями ».

По его словам, «калорийная» модель борьбы с лишним весом предполагает, что для снижения массы тела необходимо сжигать больше энергии, чем потребляется с едой.

«Однако эта модель не учитывает все сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ, поэтому в целом не работает», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что калькуляторы калорий и трекеры физической активности, которые сейчас популярны среди людей, стремящихся похудеть самостоятельно, постепенно утратят свою актуальность. Вместо них будет развиваться комплексный подход к здоровью, основанный на корректировке различных аспектов образа жизни.