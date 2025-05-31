Медик Лордкипанидзе сообщил, что ребенку с неизвестным полом может потребоваться операция

В Тюменской области появился на свет младенец, чей пол нельзя установить без дополнительных анализов. Специалисты отмечают, что развитие его репродуктивных органов отличается от стандартного. Это может быть связано с аномалиями на ранних стадиях формирования плода, заявил международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru .

По его словам, при рождении младенца с неясными признаками половой принадлежности или сомнениями в их определенности крайне важно незамедлительно приступить к комплексной диагностике, чтобы выработать дальнейшую стратегию: будь то оперативное вмешательство на основе результатов анализов, подтверждающих хромосомный набор, или длительное динамическое наблюдение. В редких случаях встречаются пациенты с полным отсутствием половых признаков или атипичными анатомическими особенностями.

«В целом такие ситуации требуют участия специалистов-генетиков, эндокринологов и хирургов для определения причины и выбора оптимального лечения», — пояснил медик.

Как рассказал Лордкипанидзе, стоит помнить, что большая часть подобных состояний требует быстрой реакции и комплексного обследования для постановки диагноза.