Медик Калюжин назвал недосып, стресс и резкие запахи провокаторами мигрени

Мигрень проявляется пульсирующей, односторонней болью средней или высокой интенсивности. Она усиливается при обычной активности и часто сопровождается тошнотой, светобоязнью и шумобоязнью. Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Как отметил эксперт, при мигрени возможна аура — кратковременные обратимые неврологические симптомы. Чаще всего они полностью проходят, но при стойких признаках слабости или сильной боли нужно срочно обратиться к врачу.

Головная боль напряжения отличается от мигрени. Она характеризуется тупой, стягивающей болью, которая чаще всего двусторонняя и не усиливается при ходьбе.

По словам доктора, провокаторами мигрени могут быть стресс, недосып, голод, обезвоживание, алкоголь, яркий свет и резкие запахи, а также гормональные колебания. Для лечения используются нестероидные противовоспалительные препараты и триптаны, но самостоятельный подбор лекарств опасен.

Если мигрень становится хронической, необходимо обратиться к врачу для корректировки лечения. При соблюдении режима дня и правильной профилактике можно снизить частоту и тяжесть приступов, подчеркнул Калюжин.