Медик Ямилова рассказала, что здоровым взрослым рекомендуется съедать около 200–300 граммов дыни за один прием

По словам кандидата медицинских наук Ольги Ямиловой, здоровым взрослым людям рекомендуется съедать около 200–300 граммов дыни за один прием — это примерно два-три средних ломтика. Употреблять дыню следует не чаще одного-двух раз в день. Об этом написало РИА «Новости» .

Дыня богата витаминами А, С, группы В, а также содержит калий, магний и клетчатку. Эти питательные вещества полезны для иммунитета, сердечно-сосудистой и нервной систем. Однако из-за высокого гликемического индекса дыня быстро повышает уровень глюкозы в крови, добавило Ura.ru.

Кроме того, в ее составе много простых сахаров, например фруктозы, которые при избыточном потреблении могут негативно сказаться на печени и привести к накоплению жира.