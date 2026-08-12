Медик из Новосибирска Миронова развеяла мифы о вреде семечек для ЖКТ

Медицинский эксперт Татьяна Миронова из Новосибирска разъяснила « Лента.ру », что семечки подсолнечника не вредят желудочно-кишечному тракту, если употреблять их в умеренных количествах.

По словам специалиста, опасность может представлять не сам продукт, а его шелуха. Она может спровоцировать острый аппендицит. В то же время семена подсолнечника содержат витамины группы B и E, а также магний, цинк и растительные белки, пишет «ФедералПресс».

Татьяна Миронова отметила, что оптимальная суточная норма потребления семечек — 30 граммов. Превышение этой дозы может привести к изжоге и другим проблемам с желчевыводящей системой. Кроме того, врач обратила внимание на калорийность семечек и предостерегла от их чрезмерного употребления.