Медик Гамбарян указала на высокую степень токсичности никотина в вейпах

Существует мнение, что электронные сигареты менее вредны по сравнению с обычными. Однако вейпы могут нанести организму значительный ущерб, особенно из-за содержания синтетического никотина, предупредила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, синтетический никотин, который используется в вейпах, отличается крайней степенью токсичности и вызывает еще более стойкое привыкание.

«Конечно, содержание никотина в разных марках разное, но чаще всего в вейпах используется синтетический никотин», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что производители электронных сигарет намеренно делают свою продукцию привлекательной для молодежи, добавляя яркие вкусы и рекламируя ее как «модную и безопасную». Однако на самом деле такие устройства наносят серьезный вред здоровью, разрушая сосуды, сердце и мозг.