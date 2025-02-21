Здоровые люди, как физически, так и психически, не подвержены влиянию магнитных бурь или резких колебаний атмосферного давления. Об этом заявил кандидат медицинских наук и доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, такие изменения ощутимо сказываются на состоянии тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет проблемы с артериальным давлением или болеет астмой. У пациентов могут возникать головные боли, общая слабость и головокружения.

Если человек, считающий себя абсолютно здоровым, внезапно начинает испытывать дискомфорт при изменениях погоды, это должно стать сигналом для прохождения медицинского обследования. Подобные реакции организма порой свидетельствуют о наличии скрытых проблем, пояснил Евдокимов.