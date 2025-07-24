Медик Дроздова посоветовала в жару пить больше воды и есть легкую пищу для сохранения продуктивности

В летний зной бывает трудно сосредоточиться на работе. Мысли разбегаются, внимание рассеивается, и уже к полудню ощущается сильная усталость. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова поделилась с KP.RU простыми способами, которые помогут улучшить концентрацию даже в самую жару.

Как отметила эксперт, крайне важно пить много воды. Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Нужно регулярно утолять жажду холодными напитками или водой с лимоном и мятой. Это не только освежит, но и поможет поддерживать водный баланс. Кроме того, старайтесь избегать кофеина и злоупотребления алкоголем, посоветовала врач.

Также важно употреблять легкие блюда, богатые минералами, и избегать тяжелой пищи. По словам Дроздовой, стоит ограничить использование духовки и плиты.

Переработка в жару может серьезно навредить здоровью. Высокие температуры усиливают усталость и снижает общую продуктивность. На этом фоне может возникнуть переутомление и слабость, предупредила медик.