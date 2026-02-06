Медик Антонов рассказал, что горные лыжи и сноуборд обеспечивают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов назвал горные лыжи и сноуборд полезными для здоровья зимними видами спорта. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что оба вида спорта обеспечивают среднюю интенсивность сердечно-сосудистой нагрузки.

Антонов подчеркнул, что у сноубордистов средний пульс часто немного выше (около 76% от максимального), чем у лыжников (около 67%). Кроме того, положительное влияние на организм оказывает сочетание аэробной и анаэробной нагрузок, активность на свежем воздухе и дневной свет. Это способствует повышению уровня витамина D и улучшению регуляции циркадных ритмов, отметили «Известия».

Однако врач предупредил, что катание на сноуборде чаще приводит к травмам по сравнению с лыжным спортом. Экстремальные форматы, такие как фристайл, бордеркросс и скоростной спуск, считаются наиболее рискованными для здоровья из-за высоких нагрузок на суставы, связки и позвоночник.