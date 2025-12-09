Medical Xpress: внутривенное железо повышает уровень гемоглобина у пациентов с анемией и бактериальной инфекцией

Журнал Medical Xpress опубликовал исследование о положительном эффекте внутривенного введения железа у пациентов с железодефицитной анемией и острой бактериальной инфекцией. Об этом сообщили «Известия» .

«Наши данные показывают, что внутривенное введение препаратов железа безопасно пациентам с железодефицитной анемией и острой бактериальной инфекцией и что у пациентов, получавших внутривенное введение препаратов железа, наблюдается более высокий уровень гемоглобина», подчеркнул доктор Харис Сохайл, ведущий автор работы.

Ранее применение внутривенного введения железа у пациентов с активной бактериальной инфекцией считалось спорным из-за риска размножения бактерий при наличии железа, хотя этот эффект не был подтвержден у людей.

Ученые проанализировали данные более 85 тысяч пациентов старше 18 лет, госпитализированных с пятью наиболее распространенными бактериальными инфекциями: пневмония, инфекции мочевых путей, метициллин-резистентный золотистый стафилококк, кожная инфекция и колит. Также были изучены данные 143 пациентов с бактериальным менингитом.

Результаты показали, что у пациентов с любой инфекцией, кроме менингита, железо статистически значимо снижало риск смерти и повышало уровень гемоглобина. В случаях бактериального менингита улучшения не наблюдалось, но лечение не ухудшало исходы.