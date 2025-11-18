Medical Xpress: ученые выяснили, что гипертония ускоряет старение мозга

Гипертония влияет на сосуды, нейроны и белое вещество мозга задолго до того, как будет зафиксировано повышение артериального давления. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Авторы исследования обнаружили, что гипертония изменяет экспрессию генов в некоторых типах клеток мозга, что напрямую влияет на процессы памяти и мышления. Пациенты с гипертонией рискуют столкнуться с когнитивными нарушениями на 20–50% чаще. Однако влияние давления на мозг не всегда можно компенсировать с помощью антигипертензивных препаратов.

Ученые применили модель гипертонии у мышей, вводя гормон ангиотензин, который повышает давление. Затем они проанализировали состояние различных типов клеток мозга до и после повышения давления.

«Мы обнаружили, что основные клетки, ответственные за когнитивные нарушения, были затронуты всего через три дня после того, как у мышей была вызвана гипертензия, — до того, как повысилось артериальное давление. Суть в том, что дело не только в нарушении регуляции артериального давления», — рассказал ведущий автор исследования, доктор Костантино Иадекола.

Было установлено, что олигодендроциты, отвечающие за формирование миелиновой оболочки нервных волокон, нарушали экспрессию генов, необходимых для их нормального функционирования. Это постепенно приводит к снижению эффективности передачи нервных сигналов.