Medical Xpress: треть подростков едят от скуки или переедают «на автомате»

Как только подростки получают больше свободы в выборе еды, родителям становится сложнее обсуждать с ними вопросы питания. Особенно это заметно в праздники, когда общение часто вращается вокруг застолий. Об этом говорят результаты исследования детской больницы C.S. Mott при Мичиганском университете, сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

«Вес может быть деликатной темой для молодых людей. Но родители играют важную роль, предлагая рекомендации и следя за проблемным пищевым поведением», — подчеркнула содиректор опроса и педиатр, доктор медицинских наук Сьюзан Вулфорд.

В опросе участвовали 970 родителей подростков 13–17 лет. Результаты показали, что лишь половина взрослых уверена: их дети едят регулярно. Около трети подростков не имеют стабильного режима питания, 13% постоянно перекусывают, а 9% — регулярно пропускают завтрак.

Опрос выявил и другие проблемы: около трети подростков едят от скуки или переедают «на автомате», 11% продолжают есть после насыщения, а 10% — из-за стресса. Такие модели поведения чаще всего встречаются в семьях, где родители описывают подростка как имеющего избыточный вес.

Педиатр Сьюзан Вулфорд отметила, что помочь подросткам чувствовать больше контроля за столом могут даже простые советы, например о раннем перекусе. Также она порекомендовала привлекать детей к выбору продуктов и чтению этикеток с информацией о пищевой ценности.