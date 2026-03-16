Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medical Xpress , темная сладкая черешня может оказаться полезной при лечении агрессивной формы рака молочной железы благодаря содержащимся в ней антоцианам. Эти природные соединения способны замедлять рост опухоли и препятствовать распространению раковых клеток в другие органы.

Ученые исследовали влияние антоцианов, растительных пигментов, которые придают черешне насыщенный красный цвет. Соединения известны своими антиоксидантными свойствами и могут воздействовать на биологические процессы, связанные с развитием рака, написали «Известия».

Исследование было направлено на изучение тройного негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных форм заболевания. Исследователь Джулиана Норатто подчеркнула, что эта разновидность рака особенно опасна, поскольку раковые клетки быстро делятся и опухоль часто распространяется по организму.

В ходе эксперимента лабораторные мыши были разделены на четыре группы. Одной из них давали антоцианы из черешни до появления опухоли, другой применяли химиотерапию после формирования опухоли. Третья группа получала комбинацию растительных соединений и химиотерапии, а четвертая служила контрольной. Результаты показали, что у животных, получавших антоцианы, рост новообразования происходил медленнее, и не наблюдалось выраженных побочных эффектов.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты не означают, что черешня может заменить стандартное лечение. Однако работа дополняет данные о том, что природные соединения из продуктов питания могут поддерживать существующие методы терапии.