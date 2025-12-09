Medical Xpress: танцы помогают замедлить снижение когнитивных функций при Паркинсоне

Танцевальные занятия могут замедлить снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Паркинсона и даже улучшить показатели. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Ученые провели многолетнее исследование под руководством доцента факультета здравоохранения Йозефа ДеСузы. В рамках проекта они наблюдали за 43 участниками с болезнью Паркинсона, которые посещали танцевальные программы. В качестве контрольной группы выступили 28 пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни.

Результаты показали, что у участников танцевальной группы когнитивные показатели улучшились, тогда как у контрольной группы изменений не наблюдалось или фиксировалось небольшое ухудшение. ДеСуза подчеркнул, что при болезни Паркинсона снижение когнитивных функций — почти неизбежная часть прогрессирования заболевания, поэтому обнаруженный эффект за шестилетний период выглядит нетипичным.

Ведущий автор Симран Рупраи отметила, что танцевальные занятия могут способствовать сохранению когнитивных функций или даже частичному улучшению. По ее словам, танец задействует множество зон мозга: требуется слушать музыку, запоминать последовательности, ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с другими участниками. Это сочетает физическую, ментальную и социальную активности.