Medical Xpress: социальная изоляция ускоряет ухудшение когнитивных функций у пожилых людей

Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Сент-Эндрюс, Института Макса Планка и Университета Эмори, показало, что социальная изоляция ускоряет снижение умственных способностей у пожилых людей, даже если они не чувствуют себя одинокими. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Ученые проанализировали данные более чем 30 тысяч человек и 137 тысяч тестов на когнитивные функции, проведенных с 2004 по 2018 год. Результаты показали, что снижение уровня социальной изоляции положительно влияет на умственные способности людей всех групп, независимо от пола, расы, этнической принадлежности и уровня образования.

«В праздничные дни многие из нас много думают о том, как важно быть в окружении семьи и друзей», — подчеркнул доктор Джо Хейл из Университета Сент-Эндрюса.

Он заявил, что создание условий для регулярного социального взаимодействия для пожилых людей должно стать приоритетом в области общественного здравоохранения. Medical Xpress также отметил важность дружеских связей для пожилых людей без детей, назвав их спасательным кругом, помогающим сохранять здоровье в более поздние годы жизни.