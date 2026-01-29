Medical Xpress: сон без подушек может снизить высокое внутриглазное давление у людей с глаукомой

Журнал Medical Xpress сообщил о новом исследовании, результаты которого показывают, что сон без подушек может снизить высокое внутриглазное давление (ВГД) у людей с глаукомой. Это, в свою очередь, может предотвратить повреждение зрительного нерва и улучшить качество жизни пациентов, отметил сайт «Известия» .

Исследователи выяснили, что подушки, сложенные друг на друга, могут изменить положение тела и сжать яремную вену, что нарушает нормальное отведение внутриглазной жидкости и повышает давление. Специалисты считают, что основной причиной повышения ВГД ночью является переход из вертикального положения в горизонтальное перед сном.

В исследовании участвовали 144 человека с глаукомой, и результаты показали, что наибольшее давление наблюдается в положении с подушками (высота 20–35 градусов). При использовании подушек также зафиксировано снижение давления в малых сосудах глаза.

Ученые пришли к выводу, что изменения положения тела могут существенно влиять на внутриглазное давление, и предложили модификацию позы как перспективную стратегию для лечения глаукомы без применения медикаментов. Однако подчеркивается, что результаты исследования нуждаются в дальнейшем подтверждении и изучении.