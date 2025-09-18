Одиночество представляет серьезную угрозу для физического здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medical Xpress , одинокие люди вдвое чаще испытывают физическую боль.

Доктор Люсия Макия сообщила: «Наши результаты демонстрируют тесную связь между одиночеством и физической болью, которая статистически в значительной степени объясняется психологическим стрессом и в меньшей степени — физическим здоровьем и социально-экономическим неблагополучием».

Ученые выяснили, что одиночество тесно связано с повышенным уровнем стресса и различными проблемами со здоровьем. Более того, одинокие люди часто имеют низкий уровень образования и меньший доход, что также влияет на их здоровье, написали «Известия».

Врач-терапевт, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев подчеркнул важность общения для поддержания когнитивных функций мозга, особенно у пожилых людей.