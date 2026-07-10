Medical Xpress: нарушения микробиома могут передаваться от матери потомству

Новое исследование показало, что нарушения микробиома тонкого кишечника, вызванные недоеданием и задержкой роста, могут передаваться от матери к потомству и влиять на развитие еще до рождения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Ученые выделили 14 типов бактерий, связанных с воспалением и задержкой роста. Эти бактерии изучили на мышах, родившихся в стерильных условиях и не имевших собственной микрофлоры. Оказалось, что воспалительный микробиом мог передаваться от самок мышей потомству, вызывая у них признаки, похожие на состояние детей с экологической энтерической дисфункцией: задержка роста, воспалительные маркеры в крови и повреждение слизистой кишечника.

Исследователи заметили, что при совместном содержании мышей воспалительные бактерии и связанные с ними эффекты распространялись на животных, которые изначально получили невоспалительный набор микробов.