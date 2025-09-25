Medical Xpress: напитки с сахаром и алкоголь могут повышать риск выпадения волос

Некоторые продукты могут негативно сказаться на состоянии волос, тогда как другие способны стимулировать их рост. По данным исследования, опубликованного в Medical Xpress , напитки с высоким содержанием сахара и алкоголь могут повышать риск выпадения волос.

Диетолог и доцент кафедры науки о пище и человеческом питании Университета Флориды Лаура Акоста сообщила: «Когда мы потребляем большое количество сахара, уровень инсулина резко повышается, что приводит к воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос. Что касается алкоголя, то он не вызывает выпадение волос напрямую, но способствует дефициту питательных веществ, нарушению их усвоения, нагрузке на печень, плохому сну и системному воспалению, что, в свою очередь, может негативно повлиять на рост волос».

Лаура Акоста подчеркнула важность потребления белка для здоровья волос и рекомендовала употреблять один грамм белка на килограмм веса тела в день, написали «Известия».

Также врач отметила положительное влияние сои, брокколи, цветной капусты и листьев хурмы на здоровье волос благодаря их антиоксидантным свойствам. Витамин D, железо и биотин (витамин B7) в оптимальных дозировках могут помочь укрепить волосы и стимулировать их рост.