Medical Xpress: хронический стресс может привести к ухудшению работы мозга

Сильный стресс негативно влияет на мозг, нарушая кровоток и обмен сигналами между нейронами. Особенно уязвимы к стрессу редкие нервные клетки — нейроны типа nNOS, которые составляют менее 1% всех нервных клеток, но координируют работу сосудов, обеспечивая приток кислорода и питательных веществ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Команда ученых под руководством профессора инженерных наук и механики Патрика Дрю выяснила, что удаление этих клеток у лабораторных мышей приводит к снижению мозгового кровотока и активности нейронов. Исследователи обнаружили, что при удалении nNOS-нейронов амплитуда колебаний спонтанной пульсации артерий и вен мозга заметно падает, а значит, снижается и качество питания клеток мозга.

Ученые предположили, что при хроническом стрессе такие нейроны гибнут естественным образом. Это ведет к ослаблению кровоснабжения и может со временем повышать риск нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера.

«Мы давно знаем, что с возрастом кровоток в мозге ухудшается, но влияние стресса изучено гораздо слабее. Если стресс действительно убивает эти редкие клетки, то он может быть одной из внешних причин ухудшения работы мозга», — пояснил Патрик Дрю.

Результаты эксперимента могут пролить свет на то, как стресс влияет на мозг людей. Ученые рассчитывают, что новые данные помогут найти способы предотвратить разрушительное воздействие стресса на мозг.

