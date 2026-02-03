Medical Xpress: физическая активность на природе улучшает психическое здоровье

Недавнее исследование, проведенное Университетом Монреаля, продемонстрировало позитивное влияние взаимодействия с природой на психическое здоровье человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Ученые провели исследование на фоне ухудшения психического здоровья молодых канадцев с 2011 по 2018 год. В этот период среди лиц в возрасте от 19 до 24 лет увеличилось количество случаев расстройств настроения и тревожности, ситуация усугубилась в период пандемии коронавируса.

Специалисты опросили участников о восприятии природы в их окружении, особенно во время физической активности. Результаты показали, что контакт с природой в одном контексте не дает значительного эффекта. Существенное улучшение психоэмоционального состояния наблюдалось у тех, кто склонен воспринимать природу как часть своей повседневной жизни.

«Похоже, для достижения пользы для психического здоровья необходимо сочетать восприятие природы в различных условиях», — заявила профессор Школы кинезиологии и наук о физической активности и Школы общественного здравоохранения Монреальского университета Изабель Доре.

Пребывание на природе побуждает людей к физической активности, которая может повысить вероятность того, что человек начнет искать и замечать пейзажи. Занятия спортом на свежем воздухе приносят особую пользу психическому здоровью, перенаправляя внимание вовне, на пение птиц, а не внутрь, на усталость.

Профессор Доре рекомендовала популяризировать местные возможности для взаимодействия с природой, такие как городские парки. Результаты исследования могут послужить основой для разработки новых стратегий в области общественного здравоохранения, направленных на повышение физической активности и улучшение психического здоровья среди молодежи.