Medical Xpress: длительное использование соцсетей детьми негативно влияет на когнитивные функции

Исследование JAMA показало, что длительное использование соцсетей детьми младшего школьного возраста (9–13 лет) негативно влияет на развитие когнитивных функций, таких как память, словарный запас и навыки чтения. Авторы пришли к выводу, что дети, проводящие больше времени в социальных сетях, демонстрируют худшие результаты по ряду критериев. Об этом сообщил Medical Xpress .

Исследовательская группа провела анализ данных программы ABCD, отслеживающей развитие мозга и когнитивные способности детей в 21 исследовательском центре США. В исследовании приняли участие 6554 подростка, из которых 51,1% составляли мальчики и 48,9% — девочки. Сбор данных проводился в три этапа: базовый (2016–2018 гг., возраст 9–10 лет), первый год (2017–2019 гг.) и второй год (2018–2020 гг.), написали «Известия».

Ученые заметили, что среднестатистический подросток проводит около пяти с половиной часов ежедневно перед экраном устройств, причем значительную часть времени занимают социальные сети. В отличие от пассивного просмотра видеоконтента, соцсети требуют активного взаимодействия, что создает дополнительную нагрузку на мозг и снижает эффективность восприятия информации.

Полученные данные подчеркивают важность контроля времени, проводимого детьми в социальных сетях, и подчеркивают необходимость более осознанного подхода к использованию смартфонов и планшетов родителями и образовательными учреждениями.