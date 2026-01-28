Medical Xpress: диета с растительной пищей снижает риск заболеваний почек

В настоящее время около 10% взрослого населения мира страдают от ХБП. Прогнозы неутешительны: к 2040 году это заболевание может стать пятой по значимости причиной смертности, написали «Известия».

Исследование охватило более 179 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет из Англии, Шотландии и Уэльса. В ходе анализа участники заполняли анкеты о питании. Средний период наблюдения составил 12 лет, в течение которых заболевание развилось у 2,7% участников.

Результаты подчеркивают потенциал диеты EAT–Lancet как эффективной стратегии профилактики ХБП. Доктор Сяньхуэй Циня из больницы Наньфан и Южного медицинского университета в Гуанчжоу отмечает, что строгое соблюдение этой диеты значительно снижает риск развития ХБП. Особенно заметный эффект наблюдается у людей с ограниченным доступом к зеленым насаждениям и с определенными генетическими вариантами.

Диета EAT–Lancet отличается от других растительных диет, таких как DASH или альтернативная средиземноморская диета, тем, что она разработана с учетом не только здоровья человека, но и экологической устойчивости. Рацион делает акцент на фруктах, овощах и бобовых, допускает умеренное потребление мяса и молочных продуктов и строго ограничивает добавленные сахара и жиры.