Medical Press: ученые выяснили, что время приема пищи влияет на вес

Специалисты Комплутенсе университета в Мадриде выявили, что ранний прием пищи способствует снижению риска набора веса, особенно для людей с высоким генетическим риском ожирения. Результаты опубликованы в журнале Medical Press .

В исследовании участвовали 1195 человек с избыточным весом или ожирением, средний возраст — 41 год. Программа включала 16 недель терапии по снижению веса и оценку результатов через 12 лет. Ученые проанализировали время приемов пищи и генетический риск для индекса массы тела, написали «Известия».

Выяснилось, что каждый час задержки в приеме пищи увеличивал ИМТ на 0,952 кг/м² и вес на 2,2% через 12 лет после лечения. Особенно это заметно в группе с высоким риском ожирения — увеличение ИМТ составляло 2,21 кг/м² за каждый час задержки. Для групп с низким риском ожирения такой зависимости не обнаружено.

Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Елена Федорова предупредила, что проблема ожирения достигла масштабов национальной угрозы: две трети взрослого населения России страдают от избыточного веса.