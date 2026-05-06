Мастер Ampermy Полупан поделился техниками для снятия стресса

Стресс затрагивает не только психологическое, но и физическое состояние человека, поэтому важно применять комплексные методы для его устранения. Эксперт по медицинскому массажу, мастер практик-центра Ampermy Егор Полупан поделился с «Вечерней Москвой» техниками для снятия стресса.

По словам специалиста, напряжение часто возникает в области затылка. Зажатые мышцы сдавливают кости и вены, ухудшая кровообращение. Напряжение в шее также негативно влияет на отток крови из головы, добавил «Петербургский дневник».

«Контролируя ритм вдохов и выдохов, человек может переключить организм из состояния тревоги в режим отдыха, поскольку дыхательный центр посылает сигналы блуждающему нерву, замедляя сердцебиение», — отметил Полупан.

Самообъятие

Это не просто психологический прием, но и физиологически обоснованное воздействие. Давление на ключицы стимулирует сосуды, сигнализируя мозгу о безопасности.

Техника расслабления

— в положении стоя или сидя сложить ладони на противоположные ключицы; — легко надавливать внутрь и вниз в течение одной-двух минут.

«Разгрузка» грудной клетки

Эта техника особенно полезна для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни.

Самомассаж ушной раковины

Стимуляция хряща ушной раковины активирует блуждающий нерв, что снижает частоту сердечных сокращений и уровень тревоги.