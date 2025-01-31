Массажист Сидоренко: растяжка и силовые упражнения могут успокоить боль в спине

Массажист Екатерина Сидоренко поделилась с News.ru рекомендациями по облегчению болей в спине, вызванных сидячим образом жизни. Так, отличный вариант — разминание мышц.

Эксперт посоветовала регулярно выполнять растяжку и силовые упражнения.

«Включите в свой распорядок дня простые упражнения, такие как растяжка и укрепляющие тренировки для мышц спины и живота. Например, „кошачья“ растяжка и планка», — отметила специалист.

По ее словам, болевые ощущения поможет снять самомассаж поясничной и шейной зон с использованием мяча или рук. Тем, кто много времени проводит за компьютером, Сидоренко рекомендовала использовать ортопедическую подушку или специальный валик для поддержания правильной позиции спины, добавил сайт KP.RU.