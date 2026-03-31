Массажист Кондратюк напомнил офисным работникам о том, что верхний край монитора должен находиться на уровне взгляда

Многочасовая работа за компьютером и постоянное использование гаджетов становятся причиной неприятных ощущений в теле. Хроническая боль в шее, прострелы в пояснице и головные боли к вечеру становятся привычным явлением для офисных сотрудников и студентов. Массажист, спа-терапевт и эстетист-косметист практики центра Ampermy Антон Кондратюк рассказал Life.ru , что специфика офисного труда приводит к утрате мышечной эластичности в области шеи и позвоночника

По его словам, малоактивный образ жизни и фиксированная поза перед экраном ухудшают микроциркуляцию крови в тканях, вызывая чувство скованности и боль.

Первый шаг к профилактике — грамотное обустройство рабочего места. Верхний край монитора должен быть на уровне взгляда, а высота кресла должна обеспечивать постоянную поддержку позвоночника. Привычка опускать взгляд вниз провоцирует выдвижение головы вперед, увеличивая давление на шейные позвонки.

Для снятия напряжения в плечевом поясе Антон Кондратюк рекомендует следующее упражнение: выпрямитесь, отведите обе руки за спину и соедините кисти в замок на уровне поясницы, развернув пальцы вниз. На вдохе осторожно сводите локти и лопатки, зафиксируйтесь на пару секунд, затем выдохните.

Для расслабления шейной зоны эксперт предлагает технику, имитирующую естественное вытяжение. Сидя с прямым позвоночником, мысленно потянитесь макушкой вверх. Удерживая это ощущение, на выдохе мягко поверните голову в сторону до легкого сопротивления. Оставайтесь в таком положении три дыхательных цикла, затем повторите в другую сторону.