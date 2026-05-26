Массажист Адетона рассказала о пользе буккального и фейс-массажа

Профессиональный сертифицированный массажист, член Ассоциации массажистов Юлия Адетона рассказала «Известиям» , что буккальный и фейс-массаж способствуют улучшению микроциркуляции, уменьшению отечности и снятию мышечного напряжения. Однако, по ее словам, они не могут заменить пластическую операцию или ботокс и не способны полностью убрать морщины.

«Буккальный и фейс-массаж можно рассматривать как рабочий инструмент ухода, но не как замену хирургии, инъекциям или универсальный способ омоложения», — отметила специалист.

Массаж воздействует на мягкие ткани, мышцы и каркас лица, усиливая приток крови и насыщая ткани кислородом. Это придает коже более свежий и сияющий вид. Фейс-массаж помогает снизить мышечное напряжение, особенно в зоне жевательных мышц, и обеспечивает лимфодренажный эффект.

Буккальный массаж позволяет проработать глубокие мышцы и связки через полость рта. Изначально такие техники применялись в неврологии и логопедии для восстановления мимики после инсультов и травм.

Адетона подчеркнула, что некоторые обещания относительно эффектов буккального и фейс-массажа носят маркетинговый характер. Например, процедура не уменьшает объем щек за счет сжигания жировой ткани и не удаляет комки Биша. Эффект более худого лица возникает из-за уменьшения отечности и снятия мышечного спазма.

Для поддержания результата необходимы регулярные курсы или сеансы. При прекращении процедур лицо постепенно возвращается к исходному состоянию. Важно выбирать сертифицированного специалиста, который знает анатомию лица и владеет корректной техникой, чтобы избежать травм суставов или лимфоузлов.