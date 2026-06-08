Массажист Адетона рассказала, что состояние стоп влияет на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие

Стопы играют важную роль в поддержании здоровья всего организма, но часто их значимость недооценивают. Сертифицированный массажист Юлия Адетона рассказала Life.ru о том, как состояние стоп влияет на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие человека.

В стопе находится 106 связок, 19 мышц, 27 костей и суставов, и она должна быть подвижной, как кисть руки. Однако из-за неподходящей обуви, сидячего образа жизни и наследственных факторов подвижность теряется, что после 50 лет может проявляться плоскостопием, артрозами голеностопного сустава и другими проблемами.

По словам специалиста, стопа тесно связана с коленным суставом, а положение колена влияет на таз и поясничный отдел позвоночника. Нарушения в работе стопы могут способствовать развитию хронических болей в спине.

Адетона подчеркнула, что мышцы обеспечивают питание и подвижность позвоночника. При недостатке физической активности их работа ухудшается, что негативно отражается на состоянии опорно-двигательного аппарата.

«Человек стареет ногами, а не годами», — отметила специалист, подчеркнув важность работы мышц ног для кровообращения.

Ухудшение кровотока может негативно отражаться на состоянии органов малого таза и работе кишечника, рискуя спровоцировать миому у женщин или простатит у мужчин. Поэтому здоровье стоп и ног важно поддерживать на протяжении всей жизни.

Эксперт также уделила внимание обуви. Модели с плохой амортизацией и узким мыском могут провоцировать избыточную пронацию — заваливание стопы внутрь. В результате возрастает нагрузка на мышцы и суставы, а изменения постепенно затрагивают колени, таз и поясничный отдел позвоночника.