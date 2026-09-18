Маркетолог Попова назвала признаки навязанного лечения в клиниках

Попова отметила, что частные клиники тратят деньги на рекламу, сотрудников и сервис, поэтому первый прием не всегда окупается. Лечение нередко делят на этапы, чтобы снизить начальную стоимость. Такой подход может быть как маркетингом, так и нормальной медицинской практикой.

Эксперт посоветовала спросить врача, что изменится в лечении в зависимости от результата анализа или процедуры. «Если будет А — делаем это, если Б — другое», — логика есть. Ответы «лишним не будет», «мы всем назначаем» или «надо проверить организм» могут стать первым тревожным сигналом.

Другие признаки — представление полезной процедуры как обязательной и предложение курса лечения до объяснения диагноза. Попова добавила, что KPI и процент за услуги не делают врача недобросовестным. Ключевой вопрос — назначил бы специалист те же исследования, если бы финансовый интерес клиники не учитывался.