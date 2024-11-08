Маркетолог Хай Иен: «быстрая» лапша зачастую содержит меньше калорий, чем другие блюда с макаронами

Многие считают, что лапша быстрого приготовления способствует набору веса. В беседе с Life информацию прокомментировала директор по маркетингу «Маревен фуд сэнтрал» Нгуен Хай Иен.

По ее словам, зачастую такая лапша содержит меньше калорий, чем другие блюда на основе макаронных изделий. В одной порции «быстрого» продукта — 279 калорий, в лазанье такого же объема — 370 калорий.

«Отметим жителей Азии, у которых, по данным ученых, ожирение бывает реже, чем у представителей других национальностей. При этом именно на Азию приходится основная доля потребления лапши быстрого приготовления в мире», — добавила эксперт.

В заключение Хай Иен посоветовала следить за количеством калорий. Тратить нужно больше, чем потреблять, напомнила маркетолог.