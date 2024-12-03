Маркетолог Брагин: показ «печени алкоголика» вызовет у детей негатив к спиртному

Член Гильдии маркетологов Руслан Брагин назвал правильным показ школьникам «печени алкоголика». В эфире радиостанции « Говорит Москва » он призвал оградить детей от пагубного влияния пропаганды спиртного.

По словам эксперта, несовершеннолетние должны понимать, что данный продукт не является средством первой необходимости. Специалист призвал показывать ученикам различные статьи, фотографии печени зависимых на вскрытии и «прочие страсти».

Соответствующие демонстрации, добавил Брагин, вызовут негативное отношение к крепким напиткам. Маркетолог также напомнил об опытах в магазинах, когда часть спиртного выносили в зоны.