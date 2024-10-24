Мануальный терапевт Михаленко: сидячий образ жизни провоцирует массу негативных изменений в организме

Мануальный терапевт, врач-остеопат Европейского медицинского центра (EMC) Илья Михаленко в разговоре с «Известиями» объяснил, почему вести сидячий образ жизни вредно для здоровья.

Как пояснил медик, жизнь без движения провоцирует множество негативных изменений в организме. У таких людей, как правило, повышается артериальное давление и страдает сердечно-сосудистая система. Помимо сердца, у человека происходят проблемы с суставами в виде артрозов и артритов.

«Без движения суставы перестают вырабатывать суставную жидкость, из-за чего снижается скольжение суставных поверхностей», — пояснил терапевт.

Стресс также усиливается на фоне малоподвижности. Человек с низкой физической нагрузкой страдает нарушениями сна, головными болями, плохим настроением и снижением работоспособности, добавил Михаленко.