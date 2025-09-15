Маммолог Васильева рекомендовала самообследовать грудь минимум раз в месяц

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 45–60 лет в России. Для раннего выявления болезни важно проявлять онконастороженность и регулярно проводить самообследование груди. Об этом рассказала онколог и маммолог Елизавета Васильева в беседе с « Газетой.ru ».

Врач посоветовала проводить самопроверку минимум один раз в месяц. Для женщин репродуктивного возраста — с пятого по 12-й день от начала менструального цикла, для пациенток в менопаузе — в один и тот же день каждого месяца.

«Осматривать грудь в домашних условиях необходимо при хорошем освещении перед зеркалом, раздетыми до пояса. Внимательно осматривайте ее с разных сторон, с опущенными и поднятыми руками, а также поворачиваясь вправо и влево», — пояснила медик.

По ее словам, важно обращать внимание на изменения формы, симметрии, наличия втяжений, отеков или высыпаний на коже груди, выделений из сосков. При обнаружении любых уплотнений или припухлостей необходимо обратиться к доктору.