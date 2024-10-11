Маммолог Кветенадзе рассказал, что в группе риска по раку груди женщины старше 50 лет

Заместитель главного врача по онкологии МКНЦ им. А. С. Логинова Гурами Кветенадзе сообщил «Известиям» о высоком риске развития рака молочной железы у пациентов с предрасположенностью в семейной истории.

Он уточнил, что в группу риска попадают также те, у кого обнаружены генетические мутации в генах BRCA1 и BRCA2, связанные с развитием рака молочной железы и яичников. По его словам, 30% новых случаев имеют наследственный характер.

Кроме того, доктор отметил, что женщины старше 50 лет подвержены большему риску заболеть раком молочной железы. Маммолог рекомендовал начинать проходить маммографию и ультразвуковое исследование с 40 лет каждые два года, а после 50 лет — ежегодно.