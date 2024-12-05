Маммолог Брунштейн посоветовала ограничить употребление красного мяса при раке молочной железы

Пациентам с раком молочной железы необходимо поддерживать сбалансированный рацион питания, исключив из него красное и переработанное мясо. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал курганского врача-онколога-маммолога высшей категории Марьяны Брунштейн.
Специалист также рекомендовала полностью исключить алкогольные напитки, потому что они повышают риски рецидива рака. С особой осторожностью следует относиться к продуктам с большим содержанием соли и сахара.
Разнообразить питание можно фруктами, овощами и ягодами. Достаточный уровень клетчатки и питательных веществ обеспечат коричневый рис, овсяная крупа и хлеб из цельных зерен, отметила Брунштейн.
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