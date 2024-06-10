Лучше, чем кофе. Врач раскрыл эффективный способ взбодриться утром

Врач Коновалов посоветовал россиянам для бодрости делать зарядку по утрам

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Комплекс упражнений по утрам придает заряд сил и помогает взбодриться лучше, чем кофе. Об этом заявил врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач рекомендовал делать гимнастику по утрам. По его словам, упражнения улучшают память и концентрацию внимания.

«Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», — отметил Коновалов.

Ранее врач-педиатр Ксения Гусарова перечислила правила, которые помогут детям расти здоровыми. Она рассказала, что ребенку важно активно двигаться не менее часа в день. Гусарова посоветовала чаще проводить время с детьми на свежем воздухе и сократить использование гаджетов.

Врач подчеркнула, что родителям следует обратить внимание на рацион ребенка. Здоровое питание должно войти в привычку, указала она. Педиатр также рекомендовала регулярно проходить профилактические осмотры и делать прививки в рамках национального календаря.

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