«Лотосовые роды» набирают популярность в России. В Москве за такие просят 200 тысяч рублей

Shot: в России на 30% вырос спрос на «лотосовые роды»

Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30%. При таком способе младенцам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама отсохнет. Об это сообщил Telegram-канал Shot .

«Лотосовые роды» предлагают частные клиники. Детей оставляют соединенными с плацентой на «необходимый» период времени — это может длиться от нескольких часов до 10 дней. Таким образом у младенца якобы снижается агрессия и появляется связь с космосом.

Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Позже ее стали применять во всем мире, теперь мода добралась до России. Московские клиники предлагают провести такие роды примерно за 200 тысяч рублей.

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский назвал процедуру очень опасной для малышей. Он напомнил, что даже звери перегрызают пуповину. У ребенка может начаться гнойное воспаление при «лотосовых родах».

Гинеколог Виктория Некрасова ранее предупредила о рисках при кесаревом сечении. У роженицы могут начаться послеоперационные инфекции и воспаления.