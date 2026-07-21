ЛОР Шубин назвал три причины отита после купания летом

Врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин предупредил, что летом отит часто развивается после купания, ныряния и переохлаждения ушей. Он также призвал осторожнее пользоваться кондиционером и не заниматься самолечением, сообщает Life.ru .

Летом боль в ушах после купания становится одной из частых причин обращения к ЛОР-врачам. Шубин отметил, что в жаркий сезон медики регулярно выявляют разные формы отита, в том числе грибковые.

Особенно внимательными, по его словам, стоит быть людям с большим количеством ушной серы. После купания, особенно после ныряния, он рекомендовал промокнуть уши чистым сухим полотенцем.

Шубин объяснил, что у водоемов воздух часто прохладнее, а ветер и оставшаяся в ушах вода могут вызвать переохлаждение и воспаление. Кроме того, он посоветовал не направлять холодный воздух кондиционера прямо на область ушей и вовремя лечить насморк.

«Я бы не рекомендовал нырять в бассейнах гостиниц и отелей. К сожалению, понятие гигиены у разных людей разное. При посещении бассейна отдыхающие не проходят осмотр и не предъявляют справки. Нередко после такого отдыха мы диагностируем у пациентов отиты, в том числе грибковые», — рассказал специалист.

Если после купания появились заложенность уха или боль, врач посоветовал сразу обратиться к ЛОРу по месту пребывания. Он подчеркнул, что ушные капли подходят не при всех формах отита, а самолечение может усугубить заболевание.