Лор Салихов: привычка шмыгать носом может обернуться проблемами со слухом

Врач пояснил, что втянутая слизь может попасть в околоносовые пазухи и слуховые трубы, из-за чего развиваются отит и гайморит. Кроме того, специалист указал на вред резкого сморкания. Ввиду избыточного давления слизь также способна оказаться в слуховой трубе.

«Не стоит сморкаться двумя ноздрями сразу. Избавляться от слизи необходимо одной половиной носа, прикрывая пальцем другую», — посоветовал медик.

Еще одна рекомендация лора связана с отказом от использования носовых платков. Ткань накапливает микробы, напомнил специалист.