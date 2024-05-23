Лор Фельдбуш рассказала, что увлечением ватными палочками может спровоцировать серные пробки
Чистка ушей ватными палочками может спровоцировать травму барабанной перепонки и образование серных пробок. Об этом «ТСН 24» рассказала оториноларинголог Татьяна Фельдбуш.
Она объяснила, что уши — это самоочищающийся орган. Ненужное количество серы отходит, когда человек жует или говорит.
«Чтобы уши были чистыми, достаточно мыть ушную раковину во время ежедневного душа и промокать полотенцем», — подчеркнула врач.
Использование же ватных палочек лишь проталкивает серу глубже в канал, и-за чего и образуются пробки.
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