Лор Фельдбуш рассказала, что увлечением ватными палочками может спровоцировать серные пробки

Чистка ушей ватными палочками может спровоцировать травму барабанной перепонки и образование серных пробок. Об этом «ТСН 24» рассказала оториноларинголог Татьяна Фельдбуш.

Она объяснила, что уши — это самоочищающийся орган. Ненужное количество серы отходит, когда человек жует или говорит.

«Чтобы уши были чистыми, достаточно мыть ушную раковину во время ежедневного душа и промокать полотенцем», — подчеркнула врач.

Использование же ватных палочек лишь проталкивает серу глубже в канал, и-за чего и образуются пробки.