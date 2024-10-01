Лор Балакин рассказал, что снятие отека слизистой в носоглотке поможет избежать отита при ОРВИ

Врач-оториноларинголог Александр Балакин поделился советами по профилактике отита при ОРВИ. В беседе с aif.ru он объяснил, что воспаление носоглотки и ринит могут привести к отеку слизистой, что перекрывает устье слуховой трубы.

Такое состояние вызывает повышенное давление в ней и среднем ухе, что может спровоцировать воспаление и резкие боли.

Балакин отметил, что повышение температуры при ухудшении инфекции — серьезный сигнал. Лечение среднего отита должно проводиться врачом для предотвращения осложнений.

Чтобы уменьшить боль до визита к специалисту, можно использовать турунды, смоченные борным спиртом, закапывать препараты с лидокаином в ухо и применять обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол, добавили «Известия».