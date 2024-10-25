Логопед Шеленцова: современные методики лечения заикания включают в себя дыхательные практики

Мальчики в четыре раза чаще сталкиваются с заиканием, чем девочки. Как правило, недуг появляется у детей в возрасте от двух до пяти лет. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, рассказала РИАМО логопед Алла Шеленцова.
По ее словам, современные методики лечения помогают сделать речь плавной и управляемой. Они включают в себя дыхательные практики, пишет газета «Петербургский дневник».
Во время этих занятий мышцы расслабляются, помогая взять речь под контроль. Регулярные упражнения и позитивный настрой — залог полного выздоровления, заключила Шеленцова.
В России предложили продлить срок выплаты алиментов
Незаконный сброс строительного мусора пресекли в Ленинском округе
Встречу к Международному дню слепых провели в библиотеке в Видном
В Москве прошла конференция, посвященная электронной коммерции
Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11
Новую коммунальную технику закупили в Ленинском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте