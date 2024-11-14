Логопед Покровская рассказала, что после года ребенок должен произносить первые слова

Речь ребенка всегда является отражением его развития, поэтому очень важно следить за тем, чтобы ребенок вовремя начал говорить. Об этом «Газетe.Ru» рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

По ее словам, первые признаки будущих возможных проблем с речью проявляются еще в младенчестве. Родителей должно насторожить, если малыш испытывает трудности с глотанием или сосанием.

В возрасте около года ребенок должен начать произносить первые слова. Если к двум малыш так и не заговорил — это может быть признаком проблемы или отставания в развитии, поэтому важно незамедлительно обратиться к специалисту, добавил aif.ru.