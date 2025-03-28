Логопед Ланская: картинки, жесты и символы помогут понять детей с расстройствами аутистического спектра

Учитель-логопед Мария Ланская из городского психолого-педагогического центра рассказала РИАМО о методах альтернативной коммуникации с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра (РАС).

По словам специалиста, жесты, символы и картинки помогают детям с речевыми трудностями выразить свои мысли, желания и потребности. Одним из эффективных методов является система обмена изображениями — PECS.

«Ребенок, желающий пить, просто протянет карточку с изображением стакана воды – это простой и эффективный способ донести свое желание», — привела слова логопеда газета «Петербургский дневник».

Помимо карточек, используются коммуникаторы, озвучивающие мысли ребенка, добавила Ланская.