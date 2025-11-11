Логопед Братанова отметила, что фразовая речь появляется у детей к трем годам

Развитие речевых способностей у детей — важный аспект их общего развития. Логопед АО «Медицина» Ольга Братанова в разговоре с РИАМО поделилась рекомендациями о том, в каких случаях необходимо обращаться к специалистам и как это может помочь детям.

Чем раньше специалист заметит проблему с развитием речи у ребенка, тем быстрее и легче ее можно будет исправить. Первым шагом всегда должна быть консультация — не только логопеда, но и педиатра, невролога, иногда психиатра или психолога. Важно исключить медицинские причины: проблемы со слухом, особенностями нервной системы, задержки общего развития, привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».

В первый год жизни родители должны обращать внимание на то, гулит ли их ребенок или даже не пытается произносить звуки. От года до двух лет тревожным сигналом является отсутствие слов совсем.

К двум годам дети должны хорошо понимать речь взрослых, а также строить короткие предложения. В возрасте двух–трех лет ребенок может понимать все, что ему говорят, но при этом отказывается говорить сам или использует «свой язык» — активный, но непонятный окружающим. Это не норма: к трем годам речь уже должна быть фразовой.

К четырем–шести годам стоит обратить внимание на качество произношения. Если звуки смазаны, нечеткие, ребенок говорит «тяшка» вместо «чашка» или «масинка» вместо «машинка» — это повод для работы с логопедом. П возрасте старше шести лет тревогу должны вызвать заикание, запинки, повторение первых слогов, трудности с пересказом, чтением или письмом, подчеркнула Братанова.