Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта посоветовали отказаться от газированной воды

Врач подчеркнула, что газированная вода может вызывать изжогу и вздутие, а также усиливать болевой синдром у людей с такими заболеваниями. По словам Сысоевой, сладкие газированные напитки с добавлением сахара и кислот особенно опасны, поскольку они повышают риск развития кариеса, метаболических нарушений и ожирения.

Тем не менее терапевт отметила, что для здорового человека умеренное потребление газированной воды без сахара и добавок не представляет серьезной опасности.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением приравнять газировку и чипсы к сигаретам и алкоголю. Он заявил, что необходимо ввести обязательную маркировку продуктов, отражающую высокий уровень сахара и трансжиров, чтобы предупредить потребителей о возможных рисках для здоровья.