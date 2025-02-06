Любителей травяных чаев предупредили об опасности напитка для печени

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Аргументам и фактам» , что чрезмерное увлечение травяными чаями оказывает негативное влияние на печень.

Эксперт пояснила, что в состав травяных чаёв входят активные компоненты, воздействие которых на организм человека не всегда положительное.

«Многие поражения печени связаны с злоупотреблением травами, в том числе такими, которые кажутся безопасными, например, иван-чай», — уточнила врач.

Чернышова подчеркнула, что ни одна трава не является полностью безопасной и нейтральной. Возможна индивидуальная непереносимость некоторых лекарственных трав.

Некоторые компоненты травяных напитков могут снизить свертываемость крови и повлиять на уровень сахара, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Беременным женщинам, людям, недавно перенесшим тяжёлые заболевания или операции, диабетикам, аллергикам, а также тем, у кого есть тяжелые заболевания печени или поджелудочной железы, пить травяные чаи не рекомендуется.

Перед употреблением травяных чаев необходимо проконсультироваться с врачом, предупредила специалист.