Лилии, гиацинты и хризантемы назвали самыми аллергенными цветами

При выборе букета важно учитывать, что некоторые цветы могут вызвать аллергическую реакцию. Научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева поделилась с KP.RU информацией о наиболее опасных растениях.

«Самые аллергенные цветы — лилии, гиацинты, хризантемы, калы. Спровоцировать нежелательные реакции также могут ромашки и герберы. Они не так сильно пахнут, но их пыльца, что называется, на виду», — отметила специалист.

Даже срезанные цветы могут стать причиной чихания, слез и насморка, особенно если организм еще ослаблен после болезни. Следует быть осторожными с растениями, обладающими ярким ароматом, за исключением роз.

Однако есть и относительно безопасные варианты: орхидеи, альстромерии, эустома, большинство роз, а также весенние ирисы, тюльпаны, нарциссы и флоксы. Эти цветы реже вызывают аллергию и подойдут для подарка даже людям с чувствительной реакцией.